Piazza Affari: su di giri Ferrari

(Teleborsa) - Ottima performance per il cavallino rampante di Maranello , che scambia in rialzo del 4,10%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferrari rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferrari , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 317,4 Euro. Primo supporto visto a 315,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 314,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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