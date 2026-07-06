Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferrari

(Teleborsa) - Seduta positiva per il cavallino rampante di Maranello , che avanza bene del 2,46%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Ferrari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,32%, rispetto a +3,49% del principale indice della Borsa di Milano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 341,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 335,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 346,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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