Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Ferrari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il cavallino rampante di Maranello , che esibisce una perdita secca del 3,80% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Ferrari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 333,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 322,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 345,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```