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Piazza Affari: allunga il passo Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: allunga il passo Ferrari
Grande giornata per il cavallino rampante di Maranello, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,77%.
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