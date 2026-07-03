Ambromobiliare sale a 85,7% di MIT SIM e 82,8% di 4AIM SICAF dopo riapertura termini

(Teleborsa) - Al termine del periodo di riapertura dei termini delle rispettive offerte pubbliche di scambio (OPS) totalitarie, Ambromobiliare è salita all'85,69% del capitale sociale di MIT SIM e all'82,82% del capitale sociale di 4AIM SICAF . In entrambi i casi non si sono verificati i presupposti per l'obbligo di acquisto (per il mancato raggiungimento del 90% del capitale).



Ambromobiliare si riserva, in ogni caso, di valutare in futuro eventuali operazioni straordinarie che si rendessero opportune in linea con gli obiettivi dell'offerta, fermo restando che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni formali da parte del consiglio di amministrazione.



Con riguardo a MIT SIM, il corrispettivo di 2,861 azioni ordinarie di Ambromobiliare di nuova emissione verrà corrisposto agli aderenti all'offerta il 10 luglio. Per quanto riguarda 4AIM SICAF, il corrispettivo complessivo unitario, pari alle seguenti azioni ordinarie di Ambromobiliare di nuova emissione - 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione di Comparto 1; 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione di Comparto 2 - verrà corrisposto il 10 luglio 2026.

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