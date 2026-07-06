STAR7, la dividend recapitalization scommette sulla capacità di generare flussi di cassa

(Teleborsa) - Il dividendo straordinario
di 20 milioni di euro staccato
da STAR7
, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, e finanziato tramite un prestito ponte dello stesso importo
deve essere interpretato come parte integrante dell'acquisizione di STAR7 da parte di Argos
, piuttosto che come una decisione autonoma in materia di remunerazione degli azionisti. Lo affermano gli analisti di TP ICAP Midcap, sottolineando che la distribuzione è stata infatti approvata nell'ambito dell'operazione di cambio di controllo.
Da un punto di vista economico, questa struttura consente di prelevare 20 milioni di euro dalla società prima del perfezionamento dell'operazione, mentre il debito corrispondente rimane a livello di STAR7. In altre parole, parte del valore distribuito agli azionisti preesistenti è di fatto finanziato attraverso un ulteriore indebitamento assunto a livello di STAR7, seguendo un meccanismo simile a una dividend recapitalization
, una tecnica comunemente utilizzata nelle operazioni di private equity.
Per gli azionisti di minoranza, quindi, la questione chiave non è il dividendo in sé, bensì il profilo finanziario post-operazione. La transazione introduce un ulteriore indebitamento nel bilancio di STAR7 e riflette la fiducia del nuovo azionista di riferimento nella capacità del gruppo di generare i flussi di cassa necessari
per il servizio del debito.
L'acquisizione, annunciata il 1° aprile 2026, di una quota del 75% in STAR7 da parte del fondo di private equity europeo Argos Fund è accompagnata da un parziale reinvestimento dei proventi della vendita
da parte degli azionisti preesistenti nella società acquirente. I fondatori rimarranno quindi allineati con lo sviluppo futuro del gruppo insieme al nuovo azionista di maggioranza.