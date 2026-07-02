Star7, sottoscritto contratto di finanziamento bridge relativo al dividendo straordinario

(Teleborsa) - STAR7 rende noto che ieri 1 luglio è stato sottoscritto il contratto di finanziamento bridge per un importo complessivo pari a Euro 20.000.000 con Banca Nazionale del Lavoro e Banco BPM, volto a finanziare la distribuzione del dividendo straordinario unitario di Euro 2,2329 lordi per ciascuna delle 8.956.879 azioni in circolazione avendo escluso 42.873 azioni proprie detenute in portafoglio dalla società, nei termini approvati con delibera dell’Assemblea degli azionisti il 29 giugno 2026.



Contestualmente, la società ha presentato alle Banche Finanziatrici la richiesta di erogazione del Finanziamento.



Si ricorda che, come comunicato il 29 giugno 2026, il dividendo straordinario verrà messo in pagamento con data di stacco lunedì 6 luglio 2026, record date martedì 7 luglio e data di pagamento mercoledì 8 luglio.

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