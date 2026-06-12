TIM, ASATI: incasso rimborso canone concessorio 1998 contributo concreto a rafforzamento cassa aziendale

Riconosciuto il lavoro avviato molti anni fa

(Teleborsa) - In una nota agli associati, Franco Lombardi, Presidente ASATI, Associazione degli Azionisti Telecom Italia, sottolinea che l'incasso da parte del rimborso relativo al canone concessorio 1998 determina "un effetto positivo sulla posizione finanziaria di TIM nell’esercizio in corso, contribuendo concretamente al rafforzamento della cassa aziendale, con impatti già inclusi nella guidance finanziaria per il 2026".



L'importo complessivo è di poco superiore a 1 miliardo di euro. Tale risultato giunge a conclusione di un lungo contenzioso, definitivamente risolto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione dello scorso dicembre, che ha confermato il diritto alla restituzione. L’importo comprende il canone originario, pari a oltre 500 milioni di euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati nel corso degli anni.



Al di là dell’aspetto economico, "questo risultato rappresenta anche il riconoscimento di un lavoro avviato molti anni fa, grazie alla visione e all’impegno del management dell’epoca. In particolare, è doveroso ricordare il contributo di Massimo Sarmi e di numerosi alti dirigenti che, con competenza e determinazione, hanno sostenuto l’azione della Società in un contesto complesso e di lungo periodo. Molti di questi protagonisti di quella stagione aziendale sono oggi in pensione e fanno parte della nostra Associazione: a loro va un sentito ringraziamento, poiché il risultato conseguito oggi è anche frutto del loro operato e della loro capacità di difendere gli interessi dell’Azienda nel tempo", aggiunge Lombardi.



Che conclude: "Questa vicenda dimostra come scelte solide, visione strategica e perseveranza possano generare valore anche a distanza di molti anni, a beneficio dell’intera comunità aziendale e degli stakeholder".

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