STAR7, sottoscrizione accordi di deroga per rimborso anticipato prestiti obbligazionari

(Teleborsa) - STAR7
, società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale, rende nota l’avvenuta sottoscrizione degli accordi di deroga
in relazione alla tempistica di esercizio della facoltà di rimborso anticipato
da parte di STAR7 dei prestiti obbligazionari denominati “Star7 Tf 4,75% 2021-2028 Amort Eur’’ (ISIN IT0005460909) e “Star7 Tf 4,75% Ott28
Amort Eur’’ (ISIN IT0005460917), tra STAR7 medesima e i rispettivi obbligazionisti.
La data di rimborso anticipato è prevista per il 9 luglio 2026
.
Si precisa che, fino alla data di rimborso anticipato (inclusa), gli obbligazionisti si impegneranno a detenere le rispettive obbligazioni.
Si ricorda, inoltre, che l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato è sospensivamente condizionato
all’erogazione in favore della Società, da parte di taluni primari istituti di credito, di (i) una linea di credito
per importo complessivo pari a euro 27,2 milioni di euro e (ii) una linea di credito per importo complessivo pari a 27,33 milioni, ciascuna finalizzata al rimborso di parte dell’indebitamento finanziario esistente della Società, da perfezionarsi entro il 9 luglio 2026.