STAR7 esercita la facoltà di rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari

(Teleborsa) - STAR7 , società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha comunicato che, nel contesto dell'operazione di cessione ad Argos Fund del 75% del capitale sociale detenuto dagli azionisti di riferimento

STAR e Dante, intende esercitare la facoltà di rimborso anticipato integrale dei prestiti obbligazionari denominati: "Star7 Tf 4,75% 2021-2028 Amort Eur" (ISIN IT0005460909), interamente detenuto da un obbligazionista unico; e "Star7 Tf 4,75% Ott28 Amort Eur" (ISIN IT0005460917), interamente detenuto da un obbligazionista unico.



La società ha raggiunto un'intesa con gli obbligazionisti degli accordi di deroga in relazione alla tempistica di esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte di STAR7, come prevista nei rispettivi regolamenti. Si prevede che la relativa sottoscrizione avrà luogo nel corso della giornata odierna e la società provvederà a fornirne al mercato tempestiva comunicazione. La data di rimborso anticipato è prevista per il 9 luglio 2026.



L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato è sospensivamente condizionato all'erogazione in favore della società, da parte di taluni primari istituti di credito, di una linea di credito per importo complessivo pari a 27,2 milioni di euro e una linea di credito per importo complessivo pari a 27,328 milioni di euro, ciascuna finalizzata al rimborso di parte dell'indebitamento finanziario esistente, da perfezionarsi entro il 9 luglio 2026.

Condividi

```