BlackRock lancia un ETF sul Nasdaq 100 sfidando il dominio di Invesco

(Teleborsa) - BlackRock
, il più grande asset manager al mondo, ha annunciato il lancio dell'ETF iShares Nasdaq 100
(simbolo IQQ), progettato per offrire agli investitori un "accesso economicamente vantaggioso
" alle aziende che guidano l'innovazione e la crescita nei settori più caldi del momento. L'ETF replicherà interamente l'indice Nasdaq 100, che è composto dalle prime 100 società non finanziarie quotate sul Nasdaq.
L'ETF ha una commissione lorda dello 0,12%
, con una deroga che lo riduce allo 0,10% fino al 31 luglio 2027, si legge in una nota. Il NAV iniziale dell'ETF sarà di 24 dollari per azione e si prevede che inizierà a essere negoziato sul Nasdaq già giovedì 9 luglio
.
IQQ si basa su una consolidata gamma di strategie iShares Nasdaq-100, con oltre 41 miliardi di dollari di asset in gestione
a livello globale. La suite di iShares, società leader mondiale del mercato degli Exchange Traded Fund (ETF) e controllata da BlackRock, offre ora un set di strumenti flessibile per la costruzione del portafoglio, consentendo di regolare la concentrazione tramite l'iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
(QTOP), l'iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
(QNXT) e l'iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
(BALQ).
"IQQ potenzia la nostra capacità di offrire agli investitori l'accesso al Nasdaq-100 con gli ETF iShares, fornendo strategie complementari che consentono loro di allineare i portafogli ai propri obiettivi - ha affermato Elise Terry, responsabile iShares per gli Stati Uniti presso BlackRock
- Grazie alla liquidità, alla qualità del mercato e alla scalabilità della piattaforma iShares, questa gamma ampliata offre agli investitori la flessibilità di personalizzare la propria esposizione e di far evolvere i portafogli nel tempo".
L'annuncio di BlackRock è arrivato proprio nel giorno
in cui SpaceX
- società di razzi, connettività e AI fondata da Elon Musk - entra a far parte del Nasdaq-100
grazie alla modifica delle regole di ammissibilità dell'indice che consentono ora ad alcune IPO di società a grande capitalizzazione di fare il loro ingresso dopo soli 15 giorni di negoziazione anziché attendere la successiva revisione annuale.
L'ETF di BlackRock entrerà in concorrenza con la linea di prodotti Nasdaq-100 di Invesco
, il leader nel segmento con i suoi popolari ETF Invesco QQQ Trust
ed ETF Invesco Nasdaq 100
. A fine giugno anche State Street
ha lanciato un ETF sul Nasdaq 100.