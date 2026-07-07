Milano 17:35
52.455 -0,95%
Nasdaq 22:00
29.173 -1,77%
Dow Jones 22:04
52.925 -0,25%
Londra 17:35
10.666 +0,13%
Francoforte 17:35
25.465 -1,37%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,13%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.665,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,13%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 10.665,88 punti.
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