Digitalizzazione dei processi aziendali: partnership strategica FlowPay-Fattura24

(Teleborsa) - FlowPay, fintech del Gruppo Bancomat specializzata in open banking e soluzioni di pagamento digitale, e Fattura24 annunciano l'avvio di una partnership volta a rafforzare l'offerta di servizi a disposizione delle imprese utilizzando i più moderni strumenti digitali.



L'accordo unisce l'esperienza di FlowPay nelle soluzioni di pagamento innovative con l'ecosistema digitale di Fattura24, piattaforma di riferimento per la fatturazione elettronica e l'amministrazione aziendale.



La collaborazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e innovazione delle due realtà e pone le basi per lo sviluppo di nuove opportunità dedicate a professionisti e aziende, con l'obiettivo di rendere sempre più semplice la gestione delle attività finanziarie e amministrative.



"Questa partnership nasce dalla volontà di mettere a disposizione delle imprese strumenti sempre più integrati e capaci di semplificare processi che oggi richiedono tempo e risorse. Insieme a Fattura24 condividiamo una visione orientata all'innovazione concreta e alla creazione di valore per i clienti", dichiara Federico Masi, CEO e General Manager di FlowPay.



"In Fattura24 abbiamo sempre creduto che le migliori opportunità nascano dalla collaborazione tra aziende che condividono gli stessi valori. La partnership con FlowPay va proprio in questa direzione: rafforzare il valore che offriamo ai nostri clienti e dimostrare come l'innovazione italiana possa crescere più velocemente quando le eccellenze del settore lavorano insieme", afferma Carlo Camusso, Fondatore e CEO di Fattura24.







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