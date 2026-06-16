IEG rinnova partnership strategica con AFEMO per posizionamento T.Gold

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group ha rinnovato la collaborazione strategica con AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchine Orafe per il triennio 2026-2028, rafforzando ulteriormente il posizionamento internazionale di T.Gold, il salone di riferimento per le tecnologie e i macchinari dedicati alla manifattura orafa e gioielliera, organizzato nell’ambito di Vicenzaoro.



L’accordo si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo avviato da IEG per il quartiere fieristico di Vicenza e sostenuto da un autofinaziamento di circa 60 milioni, nell'ambito del quale è prevista la costruzione del nuovo padiglione 2 che sarà inaugurato il prossimo settembre.



L'intervento infrastrutturale consentirà a T.Gold di spostarsi dal padiglione 9 (esterno al perimetro della fiera) al Padiglione 4 (interno), ampliando l’offerta espositiva di Vicenzaoro. L’integrazione riguarda anche il calendario, poichè da quest’anno T.Gold avrà due appuntamenti annuali, a gennaio e a settembre, allineandosi pienamente all’agenda di Vicenzaoro ed ampliando le opportunità di business per il settore orafo attraverso una solida offerta di tecnologie e innovazione.



Il rinnovo della partnership con AFEMO rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione, con l’obiettivo condiviso di rappresentare in fiera lo stato dell’arte delle tecnologie, dei macchinari e dei sistemi di lavorazione per il settore orafo-gioielliero. Elemento centrale dell’accordo è il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione e business development. La partnership pone inoltre una forte attenzione all’evoluzione tecnologica del comparto: dall’automazione avanzata alle tecnologie additive e binder jetting, dai nuovi materiali alla sostenibilità dei processi produttivi, fino alle più innovative soluzioni per testing e controllo qualità. Questi temi saranno al centro di un articolato programma di incontri, approfondimenti e momenti formativi pensati per favorire la diffusione della conoscenza e l’aggiornamento professionale degli operatori.



"La collaborazione con AFEMO rappresenta un asset strategico non solo per T.Gold: coinvolgerà tutte le manifestazioni della Jewellery & Fashion Division dedicate alle tecnologie applicate all’oreficeria e alla gioielleria con una solida proiezione internazionale", commenta il Global Exhibition Manager a capo delle fiere orafe di IEG Matteo Farsura, aggiungendo "il nostro obiettivo è costruire, insieme, una piattaforma di innovazione estesa a tutte le nostre manifestazioni B2B, capace di promuovere il trasferimento di competenze e sostenere la competitività internazionale delle imprese della filiera".



Con 60 aziende associate per un valore di 600 milioni di euro di fatturato aggregato, un indotto di 1 miliardo di Euro e oltre 3000 addetti, AFEMO associa tutta la filiera del comparto produttivo italiano di macchinari, attrezzature e servizi per il settore oreficeria, con un’attenzione particolare anche al settore dell’accessorio moda.



Il presidente AFEMO Massimo Poliero, ha sottolineato "il rinnovo della partnership con IEG conferma una collaborazione strategica che consente di monitorare, interpretare e guidare questi mercati, rafforzando la leadership italiana del comparto. Il nostro compito è sostenere il posizionamento internazionale delle imprese creando valore, tutelando le competenze del made in Italy e cogliendo le nuove opportunità globali. Il know-how tecnologico del settore è al servizio della competitività dei brand italiani e AFEMO, insieme a IEG, continuerà ad accompagnare le imprese con un impegno concreto e orientato al futuro".

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