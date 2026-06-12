Zurich Italia lancia il primo AI Hackathon

Tre giorni all’insegna della trasformazione tecnologica per promuovere un percorso di innovazione consapevole, in collaborazione con Microsoft

(Teleborsa) - Zurich Italia accelera sull'intelligenza artificiale con il lancio del primo AI Hackathon: tre giorni dedicati a innovazione, sperimentazione e collaborazione, che hanno coinvolto circa 40 professionisti provenienti da diverse aree aziendali. Un’esperienza concreta, realizzata con il supporto di Microsoft, per trasformare le potenzialità dell’intelligenza artificiale in soluzioni reali.



L'iniziativa nasce dalla convinzione che l'AI può potenziare e migliorare i processi aziendali ed affiancare le persone nelle attività quotidiane.



In questa direzione, Zurich ha promosso un percorso di sperimentazione collettiva, volto a cogliere e integrare nelle attività aziendali il potenziale trasformativo di queste tecnologie. Il percorso prevedeva tre tappe: dalla creazione di una rete di AI Ambassador, uno per funzione aziendale, e di una Community interna dedicata, destinata a diventare nel tempo il vero motore dell’innovazione, alla sessione di formazione vera e propria della durata di 11 ore tenuta da Microsoft.



Il momento clou è rappresentato dall’Hackathon vero e proprio, che si è tenuto dal 9 all’11 giugno, durante il quale team cross-funzionali delle aree Underwriting, Distribution, Claims, Life e Operations si sono sfidati nello sviluppo di prototipi di Agenti AI su casi d’uso concreti, affiancati dai solution architect di Microsoft. A conclusione dell’evento, una giuria interna formata da professionisti di Zurich ha valutato il potenziale dei prototipi AI e premiato il progetto a maggior valore aggiunto.



L’iniziativa conferma la direzione intrapresa da Zurich, che punta ad investire sulle competenze, valorizzare le persone e costruire una cultura dell’innovazione solida e consapevole, capace di guidare il futuro del settore assicurativo.

Condividi

```