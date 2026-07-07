EBA, ESMA ed EIOPA sostengono l'avvertimento dell'ESRB sui rischi dell'AI

(Teleborsa) - Le Autorità europee di vigilanza
(EBA, EIOPA e ESMA - insieme le ESA) accolgono con favore e sostengono
l'avvertimento odierno
dell'European Systemic Risk Board (ESRB
) sui rischi informatici sistemici posti dai modelli di intelligenza artificiale più avanzati.
I recenti progressi hanno notevolmente migliorato la capacità dei modelli di intelligenza artificiale di frontiera di identificare e sfruttare vulnerabilità di elevata gravità nei sistemi informatici in tempi molto brevi. Sebbene il quadro normativo dell'UE - tra cui il DORA e l'AI Act - fornisca una solida base per la gestione dei rischi informatici e legati all'AI, la velocità e la portata di questi strumenti sollevano preoccupazioni
sul fatto che gli attacchi informatici basati sull'AI possano compromettere la resilienza operativa degli enti finanziari.
Fin dal rilascio dei primi modelli di intelligenza artificiale di frontiera, le ESA hanno sensibilizzato l'opinione pubblica sui rischi ICT derivanti dall'adozione diffusa di questi modelli e hanno collaborato con le autorità competenti dell'UE per garantire che gli enti finanziari adottino misure di mitigazione adeguate. Nella loro prima relazione annuale sui principali incidenti informatici ai sensi del DORA, le Autorità hanno incoraggiato gli enti finanziari a rafforzare le misure di cybersicurezza
per mantenere la propria resilienza di fronte alla rapida evoluzione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale altamente performanti.
Le ESA collaborano strettamente con la comunità di vigilanza dell'UE per garantire che gli enti finanziari in tutta l'UE identifichino e mitighino proattivamente questi rischi
in linea con i requisiti del Digital Operational Resilience Act (DORA), che stabilisce un quadro armonizzato per la mitigazione dei rischi informatici nel settore finanziario. In qualità di supervisori dei fornitori terzi di servizi ICT critici
, le Autorità europee di vigilanz si confrontano anche con questi fornitori sulle misure che stanno adottando per adattarsi alla situazione, al fine di gestire i rischi e garantire la continuità dei servizi forniti al settore finanziario dell'UE.