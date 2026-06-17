Nexi supporta estensione servizio Request to Pay a mondo corporate con CBI e EBA Clearing

(Teleborsa) - Nexi supporta l’estensione del servizio Request to Pay al mondo corporate sviluppata da CBI attraverso la comunità dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, rafforzando la collaborazione con EBA CLEARING.



La tecnologia di Nexi abilita la nuova soluzione che consente alle imprese di inviare richieste di pagamento digitali integrate nei propri sistemi gestionali.



Il servizio Request to Pay è già una realtà operativa nei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione italiana, basandosi sulle medesime infrastrutture sviluppate da CBI. Il nuovo sviluppo evidenzia la capacità della funzionalità di adattarsi a una pluralità di ambiti applicativi, dalla Pubblica Amministrazione al mondo delle imprese.



La soluzione si integra con gli standard europei e con i processi di fatturazione elettronica, abilitando nuovi scenari d’uso anche in ambito cross-border e valorizzando le sinergie con altri servizi digitali di incasso e pagamento, come il servizio CBILL.



Renato Martini, Digital Banking Solutions Director del Gruppo Nexi, ha commentato : “L’estensione della Request to Pay al mondo corporate, oltre a rafforzare la nostra collaborazione con due partner di lunga data come CBI ed EBA CLEARING, rappresenta una leva strategica per digitalizzare i processi finanziari delle imprese e migliorarne l’efficienza e l’integrazione".



"Si tratta di un servizio comodo e sicuro che, anche grazie alla nostra tecnologia, consente una gestione più evoluta dei pagamenti tra le imprese e i loro clienti, in linea con la nostra mission di offrire soluzioni digitali innovative in grado di semplificare i processi di pagamento”, ha aggiunto Martini.

Condividi

```