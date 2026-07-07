ESRB, warning sui rischi sistemici per la cybersicurezza legati ai modelli più avanzati di AI

(Teleborsa) - I modelli più avanzati di intelligenza artificiale
(frontier AI models) potrebbero aumentare la velocità, la portata e la sofisticazione
degli attacchi informatici ai danni del sistema finanziario
. È il messaggio contenuto nel warning sui rischi cyber sistemici pubblicato oggi dal Comitato europeo per i rischi Sistemici (ESRB), di cui la Consob è uno dei componenti per l'Italia.
Pur riconoscendo che l'AI potrebbe rafforzare nel lungo periodo la resilienza informatica, l'ESRB sottolinea che, nel breve e medio termine,
questa può favorire gli attori malevoli
e generare nuovi rischi per la stabilità finanziaria. Per questo, invita le autorità competenti a tenere conto di tali rischi nelle attività di vigilanza e supervisione.
L'avviso giunge dopo che il General Board dell'ESRB ha valutato il rischio informatico sistemico come "grave"
a giugno, rispetto al livello "elevato" di marzo.
I modelli di intelligenza artificiale di frontiera, che sono in grado di influenzare in modo significativo le operazioni informatiche offensive o difensive, rappresentano un cambio di paradigma per la sicurezza informatica, afferma l'ESRB. Inoltre, la concentrazione dei principali fornitori di AI al di fuori dell'Unione europea espone l'UE a rischi di dipendenza strategica e geopolitici
.
Al fine di rafforzare il messaggio di avvertimento, il General Board invita l'UE ad ampliare le proprie capacità, competenze e autonomia strategica in questo ambito critico. Ciò richiede una risposta coordinata da parte di tutte le parti
, inclusi i fornitori di AI, i fornitori di software, le società di sicurezza, i manutentori di progetti open source, le istituzioni finanziarie e le autorità sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.
In tal senso, l'ESRB accoglie con favore la lettera ai CEO delle banche dell'eurozona scritta da Claudia Buch
, presidente del Supervisory Board della BCE, pubblicata anch'essa oggi
. La lettera definisce le aspettative di vigilanza per affrontare il panorama in continua evoluzione delle minacce informatiche legate all'AI.