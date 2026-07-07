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ESRB, warning sui rischi sistemici per la cybersicurezza legati ai modelli più avanzati di AI

Economia
ESRB, warning sui rischi sistemici per la cybersicurezza legati ai modelli più avanzati di AI
(Teleborsa) - I modelli più avanzati di intelligenza artificiale (frontier AI models) potrebbero aumentare la velocità, la portata e la sofisticazione degli attacchi informatici ai danni del sistema finanziario. È il messaggio contenuto nel warning sui rischi cyber sistemici pubblicato oggi dal Comitato europeo per i rischi Sistemici (ESRB), di cui la Consob è uno dei componenti per l'Italia.

Pur riconoscendo che l'AI potrebbe rafforzare nel lungo periodo la resilienza informatica, l'ESRB sottolinea che, nel breve e medio termine, questa può favorire gli attori malevoli e generare nuovi rischi per la stabilità finanziaria. Per questo, invita le autorità competenti a tenere conto di tali rischi nelle attività di vigilanza e supervisione.

L'avviso giunge dopo che il General Board dell'ESRB ha valutato il rischio informatico sistemico come "grave" a giugno, rispetto al livello "elevato" di marzo.

I modelli di intelligenza artificiale di frontiera, che sono in grado di influenzare in modo significativo le operazioni informatiche offensive o difensive, rappresentano un cambio di paradigma per la sicurezza informatica, afferma l'ESRB. Inoltre, la concentrazione dei principali fornitori di AI al di fuori dell'Unione europea espone l'UE a rischi di dipendenza strategica e geopolitici.

Al fine di rafforzare il messaggio di avvertimento, il General Board invita l'UE ad ampliare le proprie capacità, competenze e autonomia strategica in questo ambito critico. Ciò richiede una risposta coordinata da parte di tutte le parti, inclusi i fornitori di AI, i fornitori di software, le società di sicurezza, i manutentori di progetti open source, le istituzioni finanziarie e le autorità sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

In tal senso, l'ESRB accoglie con favore la lettera ai CEO delle banche dell'eurozona scritta da Claudia Buch, presidente del Supervisory Board della BCE, pubblicata anch'essa oggi. La lettera definisce le aspettative di vigilanza per affrontare il panorama in continua evoluzione delle minacce informatiche legate all'AI.
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