ESMA avvia azione di vigilanza comune su resilienza digitale dei CASP per servizi di custodia

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di vigilanza e controllo dell'UE, sta avviando una Common Supervisory Action (CSA) incentrata sulla resilienza operativa digitale dei fornitori di servizi di criptovalute (CASP), con particolare attenzione ai servizi di custodia.



La CSA valuterà il livello di maturità dei framework di resilienza operativa digitale dei CASP in relazione alle attività di custodia. Si concentrerà sui rischi inerenti alla tecnologia a registro distribuito (DLT), inclusi gli accordi di governance, la gestione delle chiavi e dell'archiviazione, i controlli sulle transazioni, il rilevamento e la risposta agli incidenti, i rischi relativi agli smart contract e la dipendenza da fornitori terzi.



Le autorità nazionali competenti effettueranno l'esercizio su un campione di CASP autorizzati, selezionato in base al rischio. L'esercitazione si svolgerà dalla seconda metà del 2026 alla prima metà del 2027. I risultati raccolti dalle autorità nazionali competenti saranno consolidati in una relazione finale, che sarà presentata al Board of Supervisors dell'ESMA al termine dell'esercitazione, nella seconda metà del 2027.



(Foto: ESMA)

Condividi

```