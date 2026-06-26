AI, OpenAI lancia tre nuovi modelli limitati ai "trusted partner" su richiesta del governo USA

(Teleborsa) - OpenAI ha annunciato tre nuovi modelli di intelligenza artificiale – GPT-5.6 Sol, Terra e Luna – ma ha comunicato che, su richiesta del governo statunitense, il lancio sarà inizialmente limitato a "un ristretto gruppo di partner fidati", con l'obiettivo di renderli disponibili al pubblico nelle prossime settimane. La società ha precisato di aver condiviso con il governo le capacità dei modelli e i propri piani prima del lancio di venerdì.



"Non crediamo che questo tipo di processo di accesso governativo debba diventare il default a lungo termine", ha scritto OpenAI nel blog post, aggiungendo che tale approccio "tiene lontani i migliori strumenti da utenti, sviluppatori, imprese, difensori cyber e partner globali che ne hanno bisogno." OpenAI ha tuttavia precisato che "questo passo a breve termine" rappresenta "il percorso più solido verso una disponibilità più ampia nelle prossime settimane." I nomi dei partner autorizzati non sono stati divulgati.



L'annuncio arriva due settimane dopo che la rivale Anthropic aveva dovuto disabilitare l'accesso a due dei propri modelli più recenti per conformarsi a una direttiva sulle esportazioni dell'amministrazione Trump. Anthropic è ancora in trattativa con Washington e non ha indicato quando i modelli torneranno disponibili.



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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