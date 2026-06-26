Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 19:32
29.322 -0,40%
Dow Jones 19:32
51.984 +0,12%
Londra 17:35
10.508 -0,21%
Francoforte 17:35
24.671 -1,29%

AI, OpenAI lancia tre nuovi modelli limitati ai "trusted partner" su richiesta del governo USA

Finanza
AI, OpenAI lancia tre nuovi modelli limitati ai "trusted partner" su richiesta del governo USA
(Teleborsa) - OpenAI ha annunciato tre nuovi modelli di intelligenza artificiale – GPT-5.6 Sol, Terra e Luna – ma ha comunicato che, su richiesta del governo statunitense, il lancio sarà inizialmente limitato a "un ristretto gruppo di partner fidati", con l'obiettivo di renderli disponibili al pubblico nelle prossime settimane. La società ha precisato di aver condiviso con il governo le capacità dei modelli e i propri piani prima del lancio di venerdì.

"Non crediamo che questo tipo di processo di accesso governativo debba diventare il default a lungo termine", ha scritto OpenAI nel blog post, aggiungendo che tale approccio "tiene lontani i migliori strumenti da utenti, sviluppatori, imprese, difensori cyber e partner globali che ne hanno bisogno." OpenAI ha tuttavia precisato che "questo passo a breve termine" rappresenta "il percorso più solido verso una disponibilità più ampia nelle prossime settimane." I nomi dei partner autorizzati non sono stati divulgati.

L'annuncio arriva due settimane dopo che la rivale Anthropic aveva dovuto disabilitare l'accesso a due dei propri modelli più recenti per conformarsi a una direttiva sulle esportazioni dell'amministrazione Trump. Anthropic è ancora in trattativa con Washington e non ha indicato quando i modelli torneranno disponibili.

(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)
Condividi
```