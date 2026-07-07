Francoforte: sell-off per Aurubis
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore tedesco di rame, che soffre con un calo del 3,95%.
Lo scenario su base settimanale di Aurubis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo della big europea del rame si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 175,6 Euro. Supporto stimato a 170,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 180,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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