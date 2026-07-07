Appuntamenti macroeconomici del 7 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 07/07/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,6%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,9 punti; preced. 116,1 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -5,2 Mld Euro; preced. -5,6 Mld Euro)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -78,5 Mld $; preced. -55,9 Mld $)
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