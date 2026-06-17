Barclays aumenta a 670 il target price dello Stoxx 600 e migliora il rating sul lusso a overweight

(Teleborsa) - Barclays archivia il rating underweight sui titoli europei e alza il target price per l'indice Stoxx 600 a 670.



Il report evidenzia che "l'accordo previsto tra Stati Uniti e Iran e la successiva normalizzazione dei prezzi del petrolio dovrebbero attenuare lo shock stagflazionistico nella seconda metà dell'anno, con una potenziale disinflazione che potrebbe sostenere una ripresa della crescita in Europa".



Sebbene, le sfide sul fronte macroeconomico restino numerose, "la riduzione del rischio di uno shock persistente del petrolio/tassi di interesse dovrebbe spianare la strada alla ripresa degli scambi, con un posizionamento ancora in gran parte orientato verso il mercato statunitense, fortemente orientato al settore tecnologico".



Nello stesso studio, Barclay ha migliorato il giudizio sul lusso a overweight con gli esperti che evidenziano come il settore non sia più sotto pressione visto il recente rimbalzo. Tuttavia, il comparto "è ancora in territorio negativo da inizio anno e, nonostante le difficili prospettive strutturali, si osservano i primi segnali di un'inversione di tendenza al rialzo per quanto riguarda l'andamento degli utili per azione (EPS) e le valutazioni sono migliorate".



Barclays ha alzato le previsioni di crescita degli utili per l'intero anno 2026 per lo Stoxx 600 al 12% dal 10%, rimanendo comunque al di sotto del consensus IBES. Gli analisti affermano che i benefici derivanti dai maggiori utili del settore energetico potrebbero attenuarsi con il calo dei prezzi del petrolio, ma dovrebbero essere compensati da un miglioramento dei settori bancario e dei beni di consumo.

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