Vertice NATO di Ankara: partnership navale da 3,2 miliardi di dollari tra Regno Unito e Paesi Bassi

(Teleborsa) - Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno firmato, a margine del vertice NATO di Ankara, una partnership marittima da 2,4 miliardi di sterline (circa 3,2 miliardi di dollari) per la realizzazione di nuove navi da trasporto anfibio destinate alle rispettive forze armate.



L'accordo combina l'esperienza industriale britannica con il know-how olandese nella progettazione navale e nelle operazioni marittime, con l'obiettivo di rafforzare le capacità anfibie dei due Paesi e il fianco dell'Alleanza Atlantica.



"Combinando l'eccellenza industriale del Regno Unito con l'esperienza dei Paesi Bassi nella progettazione navale e nella navigazione, forniremo piattaforme di primo livello per le nostre forze anfibie d'élite, rafforzando la NATO", ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer, presente al vertice di Ankara.





Condividi

```