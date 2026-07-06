Nato, Rutte: europei e Canada spendono il 4% del PIL in sicurezza e difesa

Le dichiarazioni

(Teleborsa) - "Lo scorso anno, gli alleati europei e il Canada hanno speso quasi il 20% in più per la difesa di base rispetto all'anno precedente. Considerando il 2025 e il 2026 nel loro insieme, si tratta di 258 miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla vigilia del vertice dei leader della Nato ad Ankara, osservando che "la tendenza continua".



"Qui ad Ankara, mi aspetto che le nazioni presentino piani chiari, concreti e credibili per raggiungere quell'obiettivo del 5% - ha affermato Rutte parlando con i giornalisti - E i risultati che vediamo finora sono impressionanti".



Nel vertice dello scorso anno i paesi della Nato hanno concordato di aumentare la spesa complessiva per la difesa al 5% del PIL entro il 2035, con il 3,5% destinato agli investimenti nella difesa di base e un ulteriore 1,5% del PIL per voci relative alla sicurezza.



"A solo un anno dall'avvio di un progetto decennale, vediamo che gli alleati europei e il Canada stanno già investendo circa il 4% del loro PIL nella difesa e nella sicurezza", ha sottolineato Rutte, aggiungendo che domani, in occasione di un forum con il settore della difesa, i paesi della Nato annunceranno "nuovi contratti per decine di miliardi di dollari che forniranno l'equipaggiamento fondamentale di cui abbiamo bisogno per deterrere e difenderci".



A una domanda su gli Stati Uniti, Rutte ha detto che non stanno "spaccando" la Nato. "Avere una revisione della postura e delle forze è una mossa saggia, sarà in consultazione con gli alleati, non c'è da preoccuparsi", ha aggiunto, ribadendo che non era "sano" per l'Europa affidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza "sostenibile".

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