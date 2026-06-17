Nuburu presenta piano italiano per piattaforma integrata di Difesa e Sicurezza

(Teleborsa) - Nuburu
, società operante nel settore Difesa e Sicurezza dual use, ha presentato il piano di Nuburu Defense per l’Italia
che fa seguito alla recente notifica Golden Power
relativa all’acquisizione di una partecipazione di controllo del 70% in Tekne
.
Il piano prevede, relativamente al business italiano, ricavi lordi cumulati per circa 336,3 milioni di dollari nel periodo 2026-2029
, con una progressione stimata da 13,1 milioni di dollari nel 2026 a 74,4 milioni nel 2027, 105,7 milioni nel 2028 e 143,1 milioni nel 2029.
La strategia punta alla realizzazione di una piattaforma per la Difesa e la Sicurezza
in grado di combinare capacità industriali, tecnologie fotoniche, sistemi di guerra elettronica, veicoli tattici multi-ruolo e soluzioni software dedicate alla gestione del rischio di continuità operativa nonché all’orchestrazione dei vari dispositivi e connessa interoperabilità tra gli stessi. L’obiettivo è creare un’architettura tecnologica integrata con sovranità tecnologica nazionale - by design - ma con un modello di offerta a beneficio di tutti i paesi NATO, per applicazioni nei settori della difesa e, più in generale, della protezione di infrastrutture critiche.
Previsto anche un rafforzamento del team di consulenza strategica
con l’ingresso del Generale Pietro Serino
, già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, e del Professor Carlo Alberto Carnevale Maffè
, Associate Professor of Practice presso SDA Bocconi School of Management e già Strategic Advisor del Gruppo Nuburu. In particolare, Serino supporterà il progetto sui temi della dottrina della difesa e dell’integrazione NATO, mentre Carnevale Maffè contribuirà alle attività legate all’economia delle piattaforme, alla governance industriale e all’intelligence competitiva.