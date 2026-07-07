Piazza Affari: in calo DiaSorin

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che presenta una flessione del 2,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di DiaSorin rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società biotecnologica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,75 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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