Piazza Affari: in calo DiaSorin
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che presenta una flessione del 2,85%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di DiaSorin rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società biotecnologica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,75 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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