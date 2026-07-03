Zurich presenta una nuova soluzione assicurativa dedicata alle imprese del comparto Life Science

(Teleborsa) - Le aziende del settore Life Science – dal pharma alla diagnostica, dalle biotecnologie ai dispositivi medici, fino alla nutraceutica e alla cosmeceutica – stanno vivendo una fase di espansione internazionale sempre più rapida, per sostenere le attività cliniche e la commercializzazione globale. Una dinamica che riguarda da vicino anche l’Italia, dove la filiera Life Science conta oltre 6.000 imprese, 1,81 milioni di dipendenti e genera 273 miliardi di euro di valore della produzione, pari al 10,1% del PIL, con investimenti pari a 6,1 miliardi di euro nella ricerca di base e 10,5 miliardi nella ricerca applicata.



In questo scenario, crescita e internazionalizzazione si accompagnano a una maggiore esposizione a regimi regolamentari diversi, tensioni geopolitiche, criticità logistiche e rischi operativi e di supply chain sempre più complessi.



Per rispondere a queste esigenze, a partire da luglio 2026 Zurich lancia un’offerta assicurativa dedicata alle aziende operanti nel settore Life Science, estendendo le competenze maturate negli Stati Uniti ai principali mercati europei: oltre all’Italia, la soluzione sarà disponibile anche in Spagna, Francia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Regno Unito.



"L’Italia rappresenta un mercato chiave per il Life Science, caratterizzato da filiere ad alta specializzazione e forte proiezione internazionale", ha dichiarato Massimiliano Roveda, Head of Commercial Insurance di Zurich Italia.



"La nuova soluzione integra sottoscrizione specialistica, risk engineering e gestione dei sinistri in un’offerta coerente e modulare, progettata per presidiare le principali esposizioni del settore — dalla responsabilità prodotto al property, fino all’interruzione di attività, al marine e all’accident & health — supportando le imprese nella gestione evolutiva dei rischi e nei percorsi di crescita. Un’iniziativa che rafforza il nostro posizionamento nel middle market europeo."



Nell’ambito dell’offerta, Zurich Resilience Solutions, la divisione di risk advisor di Zurich, fornisce consulenza mirata e supporto di risk engineering per aiutare le aziende del settore Life Science a rafforzare la propria resilienza operativa e la gestione dei rischi.

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