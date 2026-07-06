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Parità di trattamento personale a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato: proposte Anief

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"Con questo contratto il nostro sindacato si impegnerà a superare in modo ancora più concreto la disparità di trattamento che persiste tra il personale precario e quello a tempo indeterminato". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Con il precedente contratto abbiamo già ottenuto il riconoscimento dei tre giorni di permesso retribuito anche per il personale a tempo determinato. Ora il nostro impegno sarà rivolto anche alle altre tipologie di permessi, come quelli per sostenere esami e concorsi, con l'obiettivo di garantire anche al personale precario la retribuzione per queste assenze. Parallelamente, continueremo a lavorare per equiparare il trattamento economico, così da superare in maniera concreta le disparità anche sul piano stipendiale", conclude Cozzetto.



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