Parità di trattamento personale a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato: proposte Anief

"Con questo contratto il nostro sindacato si impegnerà a superare in modo ancora più concreto la disparità di trattamento che persiste tra il personale precario e quello a tempo indeterminato".
Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Con il precedente contratto abbiamo già ottenuto il riconoscimento dei tre giorni di permesso retribuito anche per il personale a tempo determinato.
Ora il nostro impegno sarà rivolto anche alle altre tipologie di permessi,
come quelli per sostenere esami e concorsi, con l'obiettivo di garantire anche al personale precario la retribuzione per queste assenze. Parallelamente, continueremo a lavorare per equiparare il trattamento economico
, così da superare in maniera concreta le disparità anche sul piano stipendiale", conclude Cozzetto.
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