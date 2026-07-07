SG Company, Websim alza target price. L'M&A sostiene i target di medio-lungo termine

(Teleborsa) - Websim Corporate (Intermonte) ha incrementato a 0,52 euro
per azione (dai precedenti 0,48 euro) il target price
su SG Company
, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy"
sul titolo.
Gli analisti scrivono che "il percorso delineato dal management continua a evidenziare un significativo potenziale di crescita
, con la possibilità di un salto dimensionale
in grado di tradursi in maggiore visibilità, rafforzamento del brand e progressivo consolidamento delle sinergie operative". In questo contesto, aggiungono, "la recente acquisizione di Eurotarget
conferma la capacità di execution del Gruppo e il ruolo centrale della strategia di aggregazione
quale driver fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo".
Il broker incorpora quindi il contributo della neoacquisita
nelle proprie stime
dal secondo semestre 2026 e su base piena negli esercizi successivi. I ricavi
sono ora attesi a 60,2 milioni di euro nel 2026 (vs 56,1 milioni precedenti), livello che - precisa Websim - "anticipa di fatto di un anno il percorso di crescita previsto nelle nostre precedenti assunzioni", per poi passare a 69 milioni nel 2027 (vs 59 milioni precedenti). Sul fronte della redditività, l'acquisizione determina un incremento delle stime di EBITDA
pari al +3,7%, +11,4% e +15,0%
rispettivamente nel 2026, 2027 e 2028, pur continuando a "incorporare esclusivamente le operazioni di M&A già annunciate e perfezionate".
Gli analisti aggiungono infine che la pubblicazione dei ricavi
del primo semestre 2026 e del backlog
commerciale, prevista per il 15 luglio, può rappresentare il "prossimo catalyst
per il titolo".