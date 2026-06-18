ISCC Fintech, Websim abbassa target price con rinvio di alcune operazioni al 2026

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 1,80 euro per azione (dai precedenti 2,00 euro) il target price su ISCC Fintech , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nell'acquisto e gestione di portafogli di crediti non performing, e confermato la raccomandazione "Buy".



Gli analisti hanno scritto che ISCC Fintech ha chiuso il 2025 con risultati significativamente inferiori alle attese, evidenziando la forte volatilità del modello di business e la dipendenza dalle operazioni di rivendita di portafogli NPL. Il calo dei ricavi e il peggioramento della struttura dei costi hanno riportato la società in perdita, con impatti anche sulla generazione di cassa e sulla posizione finanziaria. Tuttavia, il rinvio di alcune operazioni al 2026 e un contesto di mercato ancora favorevole supportano un atteso rimbalzo dei risultati già nel breve termine.



"Le prospettive restano quindi di recupero, seppur accompagnate da un profilo di rischio elevato legato alla visibilità limitata sui ricavi e all'elevata operatività discrezionale", si legge nella ricerca.

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