Trump al vertice Nato: il doppio binario fra Zelensky e Putin

(Teleborsa) - Il, al di là del suo valore formale e simbolico e dell'importanza economica (saranno sottoscritti contratti per decine di miliardi di dollari a margine del vertice), rappresenta unper comporre gli interessi che ruotano attorno alla: da un lato le mire espansioniste dello zardall'altro il Presidente Ucraino, che punta a preservare i territori e all'ingresso nella UE e nella NATO.In vista dell'importante vertice, Donald Trump è tornato a sentire i due protagonisti della vicenda ed assicura che. E anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice Nato".l'approccio di Trump è meno assistenzialista e, come dimostra l'accordo transatlantico () che prevede che sia l'Europa a pagare le forniture militari statunitensi. In questa direzione ilche gli alleati europei si apprestano a formalizzare ad Ankara per assicurare un supporto a Kiev per i prossaimi due anni.Al vertice di Ankara,(mercoledì 8 luglio), per un faccia a faccia che si preannuncia cruciale per le prossime mosse del blocco occidentale a sostegno di Kiev, proprio mentre, coinvolgendo anche Paesi membri della UE e della Nato.La guerra in Ucraina, come sempre negli ultimi vertici, sarà fra gli argomenti centrali di dibattito nella capitale turca, ma, grazie ai droni che stanno bombardando le raffinerie russe. Ne è una testimonianza anche la suaal Palazzo presidenziale, questa sera, oltre ai numerosi bilaterali previsti nel corso di questo vertice, con Trump ed anche con i leader europei."Inell'ambito degli sforzi volti a costringere Mosca a tornare al tavolo dei negoziati", ha confermato il presidente finlandeseb, spiegando che Kiev si trova ora in una posizione migliore.Diverso il tenore delle, che il tycoon vuole, proponendo di "congelare" il conflitto con unsulla linea del fronte attuale e giungere ad unannessi alla Russia, sul modello Crimea. Di qui il canale telefonico diretto con Mosca, che il leader statunitense chiamerà anche subito dopo il vertice di Ankara.- ha affermato il segretario generale della nato- ed il suo flop sul campo. Per questo motivo è "fondamentale continuare a sostenerla nella lotta".