Rutte avverte Putin: "non scherzate con la Nato, Russia non può vincere"

(Teleborsa) - Donald Trump "è pienamente convinto della necessità di un impegno totale degli Stati Uniti verso la Nato. Tuttavia, vi era - e in una certa misura vi è tuttora - un'aspettativa. L'impegno, dunque, c'è senza dubbio, anche perché è nell'interesse degli Stati Uniti che la Nato operi per impedire, ad esempio, che i sottomarini nucleari russi arrivino a ridosso delle coste americane. Per garantire la propria sicurezza, gli Stati Uniti devono mettere in sicurezza l'Europa atlantica e l'Artico. Esiste quindi un impegno totale verso la Nato. Ma, attenzione, c'è anche un'aspettativa". Lo ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte prima dell'inizio dei lavori del secondo giorno di summit dell'Alleanza, ad Ankara.



"Tale aspettativa - ha proseguito - era, ed è tuttora, che gli europei e i canadesi equiparino le proprie spese a quelle degli Stati Uniti. Un obiettivo che, a mio avviso, molti dei colleghi presenti oggi in sala ritengono assolutamente giusto. Ebbene, la buona notizia, e questo rappresenta un grande successo odierno, una sconfitta per Putin e una vittoria per il presidente Trump, è che gli europei e i canadesi stanno facendo esattamente questo".



TRUMP AFFONDA ANCORA - Nel frattempo però dal Presidente Usa arrivano segnali tutt'altro che distensivi. "All' incontro parlerò delle questioni che ci stanno a cuore, la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i paesi Nato dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con Nato, abbiamo pagato troppo", ha detto nell'incontro con il segretario Nato Mark Rutte ad Ankara.





AVVERTIMENTO A PUTIN - "Non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere", è il messaggio che Rutte manda alla Russia e Vladimir Putin dal summit. "Il mio messaggio - ha spiegato rispondendo a una domanda prima dell'inizio della seconda giornata del vertice - è che questa alleanza di un miliardo di persone in Europa, Canada e Stati Uniti difenderanno ogni centimetro del nostro territorio. Non si vince contro la Nato. Noi siamo un'alleanza difensiva, non attaccheremo mai nessuno, solo difenderemo il nostro modo di vivere, le nostre democrazie, il nostro territorio, quindi non scherzate con noi, non giocate con noi".





Condividi

```