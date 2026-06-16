Trump critica Netanyahu e incontra Zelensky al G7

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(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la Russia dovrebbe raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina, aggiungendo che avrebbe fatto tutto il possibile per porre fine alla guerra dopo un colloquio "molto positivo" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del vertice G7 in corso in Francia.



"È sempre importante coordinare le posizioni", ha detto Zelensky dopo l'incontro con Trump a cui ha partecipato anche il segretario di Stato USA Marco Rubio.



Trump e altri leader mondiali si trovano a Evian-les-Bains, una località termale francese, per il vertice del G7 della durata di tre giorni, dove un accordo preliminare per porre fine alla guerra con l'Iran è senza dubbio il tema principale.



Parlando dell'accordo con l'Iran, Trump ha detto che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione del Paese, pur lasciando aperta la porta a futuri investimenti americani. Ha anche accennato a una possibile indecisione sul recupero dell'uranio che si ritiene sia sepolto dopo i bombardamenti statunitensi dello scorso anno, dicendo che potrebbe non valerne la pena, ma che "psicologicamente lo vogliamo recuperare". Ha affermato che l'accordo, non ancora reso pubblico, rappresenta un "muro" sulla strada dell'Iran verso un'eventuale arma nucleare. "Se avranno un'arma nucleare, verranno distrutti", ha aggiunto.



Ha poi parlato di Hezbollah, definendolo una "puntura di spillo" che rischia di far deragliare tutto, e ha criticato Israele per le operazioni in Libano: "Troppe persone vengono uccise". Ha persino suggerito di lasciare che fosse la Siria a combattere Hezbollah.



"Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ma ora Bibi deve essere più responsabile nei confronti del Libano - ha detto parlando di Netanyahu - Non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei palazzi vivono molte persone e non sono tutti membri di Hezbollah".

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