Websim, il nuovo bond sul BTP decennale offre fino al 7% annuo

La nuova obbligazione è ideata da Websim ed emessa da Barclays

(Teleborsa) - In uno scenario in cui i rendimenti dei titoli di Stato italiani restano ancora su livelli storicamente interessanti ma destinati, secondo molti analisti, a ridursi gradualmente nel medio periodo, Websim – la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all’innovazione finanziaria – ha ideato un nuovo bond a 10 anni emesso da Barclays, pensato per gli investitori che desiderano mantenere un'esposizione ai tassi governativi italiani ottenendo al tempo stesso un rendimento potenzialmente superiore rispetto al BTP decennale.



Il titolo (codice ISIN XS3183913600) è quotato sul mercato Euro TLX di Borsa Italiana e denominato in euro, prevede il pagamento di un tasso fisso lordo del 7% annuo, pagato su base semestrale, e ha come sottostante il Solactive BTP 10Y Annual Compounded Yield, indice che replica l'andamento del rendimento del BTP decennale italiano.



Le cedole vengono corrisposte solo qualora, nelle date di osservazione semestrali, il rendimento del BTP decennale sia inferiore o uguale al 4,10%, una soglia che è stata superata solo temporaneamente durante la recente crisi geopolitica in Medio Oriente, prima di tornare rapidamente su livelli inferiori con il ridimensionamento delle tensioni. Le cedole sono inoltre dotate di “effetto memoria”: qualora una non venga pagata perché in una data di osservazione il rendimento del BTP supera temporaneamente la soglia prevista, l'importo non viene perso ma potrà essere recuperato nelle date di osservazione successive, purché il rendimento torni al di sotto della barriera.



A partire dalla fine del primo anno, l'obbligazione potrà essere richiamata anticipatamente tramite meccanismo di autocall. Il rimborso automatico scatterà qualora, nelle date di osservazione semestrali, il rendimento del BTP sia pari o inferiore al 3,40%. In questo caso l'investitore riceverà il 100% del capitale nominale, l'ultima cedola maturata e le eventuali cedole accumulate in memoria. Qualora il rimborso anticipato non si verificasse, il bond proseguirà fino alla naturale scadenza del luglio 2036. Alla data finale il capitale nominale verrà in ogni caso rimborsato integralmente. Se il rendimento del BTP sarà pari o inferiore al 4,10%, l'investitore riceverà anche l'ultima cedola e quelle eventualmente accumulate in memoria; qualora invece il rendimento risultasse superiore alla barriera, il capitale verrà restituito integralmente, mentre l'ultima cedola e le eventuali cedole in memoria non saranno corrisposte.



La struttura dell'obbligazione è stata studiata per consentire agli investitori di ottenere un rendimento significativamente superiore rispetto a quello attualmente offerto dal BTP decennale, mantenendo al tempo stesso un'esposizione ai tassi governativi italiani. A fronte di un rendimento del BTP oggi pari a circa il 3,59% lordo (3,14% netto grazie alla tassazione agevolata del 12,5%), il nuovo bond Barclays offre infatti cedole pari al 7% annuo lordo, corrispondenti a circa il 5,18% netto dopo l'applicazione della tassazione del 26%, con un vantaggio di circa due punti percentuali netti all'anno rispetto al titolo di Stato.

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