UniCredit lancia nuova obbligazione retail cumulative callable al 7% annuo lordo

(Teleborsa) - UniCredit ha lanciato una nuova obbligazione retail cumulative callable 7% annuo lordo direttamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.



La nuova emissione ha una durata di 25 anni, prevede la possibilità di rimborso anticipato annuale su facoltà dell'emittente a partire dal terzo anno di vita (callability) e il tasso annuo lordo è pari al 7,00%, pagato in un'unica soluzione alla scadenza o alla data di rimborso anticipato.



A titolo di esempio, se l'obbligazione venisse rimborsata alla prima occasione utile, cioè al terzo anno (luglio 2029), l'importo di rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 euro) oltre a un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per tre anni, pari quindi al 21% (200 euro lordi per ogni obbligazione). Se invece, per esempio, venisse richiamata al decimo anno, il valore di rimborso sarà uguale a 1.000 euro oltre a 7% moltiplicato per dieci (700 euro). Se non dovesse scadere anticipatamente, a scadenza nel gennaio 2051 il rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 euro) oltre ad un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per 25 anni, pari quindi al 175% (1.750 euro lordi per ogni obbligazione).



Dall'8 al 22 luglio, inoltre, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), l'obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del Prezzo di Emissione.

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