Amcor, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società di packaging , che tratta in perdita del 6,34% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Amcor rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 43,02 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 40,84. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 40,06 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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