Milano 10:56
51.664 -1,51%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:56
10.510 -1,46%
Francoforte 10:56
24.911 -2,18%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Composto rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,45%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8102. Rischio di discesa fino a 0,8048 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8156.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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