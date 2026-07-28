Milano 16:23
51.613 -0,85%
Nasdaq 16:23
27.519 -1,86%
Dow Jones 16:23
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Londra 16:23
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Francoforte 16:23
25.403 +0,17%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Moderatamente al rialzo la prestazione del Franco rosso crociato contro USD, che chiude con una variazione percentuale dello 0,37%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8198, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8168. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8228.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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