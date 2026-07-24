Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Composto rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8195 e primo supporto individuato a 0,811. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,828.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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