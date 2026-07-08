Milano 10:56
51.664 -1,51%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:56
10.510 -1,46%
Francoforte 10:56
24.911 -2,18%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,39%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,6158. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,6182. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6206.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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