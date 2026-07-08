Milano 10:58
51.620 -1,59%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:58
10.503 -1,53%
Francoforte 10:58
24.897 -2,23%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,04%.

Nel breve periodo, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,4212 e supporto a 1,4185. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 1,4239.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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