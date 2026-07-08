Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,04%.
Nel breve periodo, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,4212 e supporto a 1,4185. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 1,4239.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)