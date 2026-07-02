Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
La giornata dell'1 luglio chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,13%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4223. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,4201. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4245.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)