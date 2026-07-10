Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto -0,04%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,4195 con primo supporto visto a 1,4158. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,4145.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)