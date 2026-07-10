Milano 10:32
52.611 +0,44%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:32
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Francoforte 10:32
25.099 -0,08%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto -0,04%.

Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,4195 con primo supporto visto a 1,4158. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,4145.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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