B&C Speakers, partnership con RARA Factory per sviluppo materiali magnetici senza terre rare

(Teleborsa) - B&C Speakers , gruppo internazionale che progetta, produce e commercializza trasduttori elettroacustici ad uso professionale, quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato una partnership strategica con RARA Factory, startup deep-tech che sviluppa nuovi materiali avanzati attraverso una piattaforma proprietaria basata su intelligenza artificiale, sintesi automatizzata e caratterizzazione avanzata.



L'accordo prevede una prima fase di ricerca e sviluppo della durata di sei mesi, co-finanziata da B&C Speakers, finalizzata alla progettazione di nuovi materiali magnetici custom-made per le proprie applicazioni. L'obiettivo della collaborazione è sviluppare una nuova generazione di magneti ad alte prestazioni e privi di terre rare, individuando nuove leghe in grado di garantire le performance richieste dai trasduttori professionali e contribuire a ridurre la dipendenza da materie prime critiche.



Al termine della fase di sviluppo, B&C Speakers beneficerà di un'esclusiva nel settore dei trasduttori elettroacustici della durata di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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