Ismea, valore della produzione oltre 88 milioni nel 2025 e nuovi criteri per Banca Terre Agricole

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ha approvato oggi il Bilancio di esercizio 2025, che registra un valore della produzione superiore a 88 milioni di euro e un utile netto di oltre 8 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente. Positivo anche l'andamento degli altri principali indicatori economico-finanziari dell'Istituto, in un quadro che ha visto Ismea mobilitare risorse a favore del sistema agricolo e agroalimentare per oltre 4,5 miliardi di euro, tra fondi PNRR e i diversi strumenti dell'Istituto.



Nella stessa seduta, il CdA ha approvato alcune rilevanti novità della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA), la cui nona edizione aprirà i battenti a luglio, volte a rafforzare i principi di legalità, inclusione sociale e ricambio generazionale che ispirano l'azione dell'Istituto. Tra queste l'introduzione, tra le cause di esclusione dalla procedura di acquisto dei terreni, della condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero il caporalato.



Ulteriore novità riguarda i giovani agricoltori che acquistano terreni attraverso la Banca delle Terre Agricole avvalendosi della rateizzazione Ismea: per coloro che sottoscriveranno una polizza assicurativa è prevista una riduzione di un punto percentuale del tasso di interesse applicato al finanziamento.

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