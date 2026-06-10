Denaro su Solvay dopo l'upgrade di Deutsche Bank con focus sulle terre rare

Alzato anche il TP, ma la visione resta prudente

(Teleborsa) - Il titolo Solvay avanza di quasi il 3% alla Borsa di Bruxelles sostenuto dall'upgrade di Deutsche Bank . Gli analisti hanno alzato la raccomandazione sul produttore belga di prodotti chimici a Hold da Sell, citando l’esposizione del gruppo alle terre rare come una fonte di valore sottovalutata, nonostante le persistenti sfide operative. Alzato anche il prezzo obiettivo a 26 da 23,50 euro.



Il broker ritiene che le terre rare potrebbero aggiungere fino al 13%, ovvero inizialmente 100 milioni euro, all’EBITDA, indicando quella che ha descritto come una considerevole crescita della domanda e dell’offerta nel segmento al di fuori della Cina. Gli analisti hanno aggiunto che il prezzo del titolo potrebbe essere essere spinto ancora più in alto nel caso di esito positivo su un progetto legato alle terre rare.



Il tutto, però, non si traduce in una raccomandazione rialzista. Deutsche Bank, infatti, ha mantenuto una visione prudente su Solvay, avvertendo che le guidance potrebbero essere riviste al ribasso, con i mercati della soda ash ancora difficili e i deboli mercati finali delle costruzioni e mentre il flusso di cassa libero è sotto pressione.



(Foto: © Anawat Sudchanham/123RF)

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