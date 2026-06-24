Energy Time rafforza partnership con Huawei nel fotovoltaico, 100 MW già realizzati e 70 MW di nuovi ordini nel 2026

(Teleborsa) - Energy Time rafforza la partnership con Huawei Technologies Italia, che si sviluppa attraverso la collaborazione con Huawei Digital Power, il business group di Huawei impegnato nell'integrazione di tecnologie digitali ed elettronica di potenza.



Tale collaborazione tra le due società - si legge in un comunicato - ha consentito tra il 2024 e il 2025 la realizzazione di 100 MW di impianti fotovoltaici con tecnologia Huawei e prosegue nel 2026 con ulteriori 70 MW di nuovi ordini già registrati al 31 maggio.



Il progressivo sviluppo della partnership si riflette anche nel backlog della società, che include oltre 150 MW riconducibili a progetti sviluppati con tecnologia Huawei, evidenziando una relazione industriale strutturata nel tempo e una visibilità estesa lungo le diverse fasi di sviluppo della pipeline fotovoltaica.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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