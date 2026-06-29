UE, balzo del commercio di terre rare nel 2025. Cina sempre al primo posto

I dati Eurostat

(Teleborsa) - Il commercio di terre rare nell'Unione europeo è cresciuto nel 2025, dopo il forte calo registrato nel 2024, secondo un report dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). In particolare, le importazioni sono aumentate del 17,1%, raggiungendo le 15.100 tonnellate, mentre le esportazioni sono cresciute del 21,1%, arrivando a 6.700 tonnellate.



Allo stesso tempo, il valore delle importazioni di terre rare è aumentato del 23,2%, raggiungendo i 124,9 milioni di euro, e il valore delle esportazioni è cresciuto del 29,9%, arrivando a 124,7 milioni di euro.



Le terre rare sono un gruppo di 17 metalli speciali con un elevato rischio di approvvigionamento e una significativa importanza economica, utilizzati in diverse applicazioni ad alta tecnologia, tra cui dispositivi di uso quotidiano come telefoni cellulari e computer, nonché in tecnologie mediche avanzate.



Nel 2025, la maggior parte delle terre rare importate proveniva dalla Cina (46,8% del peso totale, pari a 7.100 tonnellate). Il secondo partner commerciale per importanza è stata la Russia, con il 25,9% delle importazioni (3.900 tonnellate), seguita dalla Malesia con il 23,1% (3.500 tonnellate). Giappone e Stati Uniti si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto con l'1,6% e lo 0,9%.

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