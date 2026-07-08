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Borsa: Seduta negativa per il Dow Jones, in discesa dello 0,31%

Il Dow Jones prende il via a 52.758,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Dow Jones, in discesa dello 0,31%
L'indice del principale listino USA presenta una flessione dello 0,31%, a quota 52.758,47 in apertura.
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